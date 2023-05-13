«Спартак» снова пострадал из-за судейства, но игра с «Химками» — тоже провал. Медали под вопросом?

Команда Абаскаля в меньшинстве потеряла очки в матче с аутсайдером.

Поражение от «Зенита» отбросило «Спартак» на четвертое место, при этом в борьбе за медали все оставалось в руках красно-белых. Среди четырех оставшихся встреч — дерби с ЦСКА (прямым конкурентом). А соперники по остальным матчам — команды из нижней части таблицы.

В стартовом составе на игру в Химках не оказалось Зобнина, которого просто поберегли при небольшом повреждении. Как и Джикию, снова оставшегося в запасе. Определенная интрига была в решении Абаскаля по вратарю. До сих пор у всех перед глазами чудовищная ошибка Селихова в Петербурге (далеко не первая этой весной), однако тренер дал голкиперу новый шанс.

Что касается «Химок», то их план на первый тайм сработал идеально. Команда очень плотно действовала в обороне, рассчитывая на контратаки. Для гола хватило одного удара — это Мирзов идеально исполнил штрафной, передав традиционный привет бывшим. «Спартак» к перерыву нанес 10 ударов, но игра в атаке оставила очень тяжелое впечатление. Да, были подходы и полумоменты, но в целом красно-белые смотрелись плохо.

Правда, игровые проблемы в очередной раз затмило судейство. В конце тайма Кукуляк показал вторую желтую Денисову, оставив красно-белых в меньшинстве. И если всю прошлую неделю мы пытались разобраться в акцентированных и неакцентированных наступах, то здесь, судя по многочисленным повторам, вообще никакого контакта не было. Явная ошибка.

И как тут не вспомнить, что Кукуляка отстраняли до конца сезона, но вернули из-за элементарной нехватки арбитров. Лучшей иллюстрации положения дел в нашем судействе, кажется, не существует.

Как ни странно, ведя в счете в большинстве, «Химки» после перерыва стали играть менее плотно. «Спартак» получил пространство и очень быстро им воспользовался. Мотором стал Литвинов, в очередной раз поднявшийся с позиции центрального защитника до чужих ворот. Митрюшкин потащил два сложных удара в одной атаке, но справиться с выстрелом Соболева было невозможно.

Для «Спартака» ничья была равносильна поражению, и красно-белые пошли добывать победу. Естественно, пришлось раскрываться, имея на игрока меньше. «Химкам», очевидно, было обидно терять такую победу — пошла открытая игра! И ключевой фигурой в ней стал Селихов, выдавший несколько сейвов для хит-парадов. А все, что не мог вытащить голкипер, не забил Руденко. Спартаковский воспитанник, один из самых ярких игроков красно-белых на юношеском и молодежном уровнях, не получил ни минуты в первой команде, и игра против родного клуба, конечно же, была сверхмотивацией для него. Рвение Руденко показал, но реализации не хватило.

Концовка получилась вообще веселой. Сил бежать назад не осталось у обеих команд, и атакующая сторона раз за разом получала численное преимущество в быстрых контрвыпадах. Арбитр добавил восемь минут, как бы намекая, что кто-то в итоге должен забить второй мяч. Но этого не произошло, и ничьей могут быть недовольны оба соперника.

Типичный матч «Спартака» для этой весны: не самая убедительная игра при грубых судейских ошибках, оказавших влияние на исход. Ничья с аутсайдером не выкидывает «Спартак» из борьбы за медали, но очень сильно ее осложняет. В следующем туре у красно-белых домашнее дерби с ЦСКА, которое много решит в распределении мест в верхней части таблицы.