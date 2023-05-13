«Спартак» снова пострадал из-за судейства, но игра с «Химками» — тоже провал. Медали под вопросом?
Команда Абаскаля в меньшинстве потеряла очки в матче с аутсайдером.
Поражение от «Зенита» отбросило «Спартак» на четвертое место, при этом в борьбе за медали все оставалось в руках красно-белых. Среди четырех оставшихся встреч — дерби с ЦСКА (прямым конкурентом). А соперники по остальным матчам — команды из нижней части таблицы.
В стартовом составе на игру в Химках не оказалось Зобнина, которого просто поберегли при небольшом повреждении. Как и Джикию, снова оставшегося в запасе. Определенная интрига была в решении Абаскаля по вратарю. До сих пор у всех перед глазами чудовищная ошибка Селихова в Петербурге (далеко не первая этой весной), однако тренер дал голкиперу новый шанс.
Что касается «Химок», то их план на первый тайм сработал идеально. Команда очень плотно действовала в обороне, рассчитывая на контратаки. Для гола хватило одного удара — это Мирзов идеально исполнил штрафной, передав традиционный привет бывшим. «Спартак» к перерыву нанес 10 ударов, но игра в атаке оставила очень тяжелое впечатление. Да, были подходы и полумоменты, но в целом красно-белые смотрелись плохо.
Правда, игровые проблемы в очередной раз затмило судейство. В конце тайма Кукуляк показал вторую желтую Денисову, оставив красно-белых в меньшинстве. И если всю прошлую неделю мы пытались разобраться в акцентированных и неакцентированных наступах, то здесь, судя по многочисленным повторам, вообще никакого контакта не было. Явная ошибка.
И как тут не вспомнить, что Кукуляка отстраняли до конца сезона, но вернули из-за элементарной нехватки арбитров. Лучшей иллюстрации положения дел в нашем судействе, кажется, не существует.
Как ни странно, ведя в счете в большинстве, «Химки» после перерыва стали играть менее плотно. «Спартак» получил пространство и очень быстро им воспользовался. Мотором стал Литвинов, в очередной раз поднявшийся с позиции центрального защитника до чужих ворот. Митрюшкин потащил два сложных удара в одной атаке, но справиться с выстрелом Соболева было невозможно.
Для «Спартака» ничья была равносильна поражению, и красно-белые пошли добывать победу. Естественно, пришлось раскрываться, имея на игрока меньше. «Химкам», очевидно, было обидно терять такую победу — пошла открытая игра! И ключевой фигурой в ней стал Селихов, выдавший несколько сейвов для хит-парадов. А все, что не мог вытащить голкипер, не забил Руденко. Спартаковский воспитанник, один из самых ярких игроков красно-белых на юношеском и молодежном уровнях, не получил ни минуты в первой команде, и игра против родного клуба, конечно же, была сверхмотивацией для него. Рвение Руденко показал, но реализации не хватило.
Концовка получилась вообще веселой. Сил бежать назад не осталось у обеих команд, и атакующая сторона раз за разом получала численное преимущество в быстрых контрвыпадах. Арбитр добавил восемь минут, как бы намекая, что кто-то в итоге должен забить второй мяч. Но этого не произошло, и ничьей могут быть недовольны оба соперника.
Типичный матч «Спартака» для этой весны: не самая убедительная игра при грубых судейских ошибках, оказавших влияние на исход. Ничья с аутсайдером не выкидывает «Спартак» из борьбы за медали, но очень сильно ее осложняет. В следующем туре у красно-белых домашнее дерби с ЦСКА, которое много решит в распределении мест в верхней части таблицы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6