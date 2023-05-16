Черников рассказал, как йога помогает ему контролировать гнев на поле

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников объяснил, почему начал заниматься йогой.

«Я пришел к тому, что начал заниматься йогой. Не знаю, как это объяснить, но со временем я почувствовал, что мне немного легче себя контролировать. Мой стиль игры остался, но управлять гневом стало легче.

Про йогу узнал из недавней статьи про Модрича, он там рассказывал об этом. Я много информации оттуда извлек для себя», – сказал Черников в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В текущем сезоне Черников провел 12 матчей в РПЛ, отметившись одной голевой передачей.