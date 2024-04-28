«Спартак» — «Локомотив»: Сулейманов сравнял счет в матче

Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов отметился голом в матче 26-го тура РПЛ против «Спартака» — 1:1.

Футболист отметился на 50-й минуте. Это его 4-й гол в РПЛ.