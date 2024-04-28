«Сочи» и «Факел» сыграют 29 апреля в 26-м туре РПЛ

«Сочи» и «Факел» встретятся в матче 26-го тура чемпионата России по футболу 29 апреля, в понедельник. Игра на стадионе «Фишт» в Сочи начнется в 17.30 по московскому времени.

На канале «Матч Премьер» по подписке пройдет видеотрансляция противостояния «Сочи» — «Факел». Начало прямого эфира — в 17.20 мск. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события встречи 26-го тура РПЛ.

«Сочи» с главным тренером Робертом Морено находится на последнем, 16-м месте, с 19 набранными баллами. «Факел», которым руководит Игорь Черевченко, располагается на 11-й строчке с 26 очками.

1 ноября 2023 года «Сочи» на своем поле обыграл «Факел» со счетом 2:0 в шестом туре Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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