«Спартак» — «Локомотив»: Левников правильно наказал гостей пенальти

На 43-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» судья Кирилл Левников быстро принял верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота железнодорожников.

В том моменте в штрафной площади гостей после удара Романа Зобнина в направлении ворот Александр Сильянов сыграл в мяч отставленной в сторону правой рукой.

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда реализовал пенальти в ворота железнодорожников.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».