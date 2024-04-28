«Спартак» — «Локомотив»: Левников правильно наказал гостей пенальти
На 43-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» судья Кирилл Левников быстро принял верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота железнодорожников.
В том моменте в штрафной площади гостей после удара Романа Зобнина в направлении ворот Александр Сильянов сыграл в мяч отставленной в сторону правой рукой.
Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда реализовал пенальти в ворота железнодорожников.
«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».
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|25
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|4
|7
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|26-40
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|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|5 : 1
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|- : -
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|- : -
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
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|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
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|29.04
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Ростов – Оренбург
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|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
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|П
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Максим Глушенков
Локомотив
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Динамо
|8
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Квинси Промес
Спартак
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|К
|Ж
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ЦСКА
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|1
|8
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Виктор Александров
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|3
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Кирилл Гоцук
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|22
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|3
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