«Сочи» сыграет с «Факелом» в чемпионате России 29 апреля

«Сочи» примет «Факел» в рамках 26-го тура чемпионата России в понедельник, 29 апреля. Игра состоится на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 17.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Сочи» — «Факел» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

Южане занимает последнюю 16 строчку чемпионата России с 19-ю баллами. Воронежский клуб с 26-ю очками идет на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде