Прудников: «Федотов в «Рубине»? Рахимов будет посильнее»

Экс-форвард «Рубина» Александр Прудников прокомментировал информацию о том, что казанцев может возглавить тренер ЦСКА Владимир Федотов.

«Сложно сказать, насколько это вероятно. Если сравнивать с нынешним тренером, то мое мнение, что Рахимов будет посильнее, и у него больше опыта. Что касается Федотова, наверное, нужно посмотреть, какие еще кандидатуры будут. И легче будет ответить на вопрос, подходящий ли это вариант», — цитирует Прудникова Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что 57-летний специалист летом возглавит казанский клуб, а его место в ЦСКА займет главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.