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Сегодня, 15:53

В ЦСКА удивлены слухам о назначении Игнашевича главным тренером вместо Федотова

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своем телеграм-канале заявил, что в клубе не знают о существовании сценария, при котором Владимир Федотов летом возглавит «Рубин». Ранее об этом сообщил «РБ Спорт».

По информации источника, в столице Татарстана не собираются продолжать сотрудничество с Рашидом Рахимовым. А место Федотова в ЦСКА может занять главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.

«В клубе переживают за Сергея Николаевича в борьбе за выживание в РПЛ и следят за тренерскими успехами легенды клуба в Кубке России. Никаких других смыслов в этих переживаниях и симпатиях искать не стоит. А что касается якобы желания Владимира Валентиновича возглавить «Рубин», то мы также прочитали об этом сегодня у Сергея Егорова. Удивились, но не поверили», — написал Брейдо.

«Рубин» под руководством Рахимова после 28 туров занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, всего на 1 очко отставая от идущих шестыми армейцев. «Балтика» набрала 26 очков и располагается на 15 строчке.

Источник: BreydoChannel
Рашид Рахимов
Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Константин Тюкавин

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