Калешин: «Краснодару» не хватает духа, никто из молодых игроков не становился чемпионом»

Экс-игрок «Краснодара» Виталий Калешин отреагировал на ничью в матче 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0).

«Возможно, дело в психологии, потому что много молодых ребят, никто из них не становился чемпионом, — приводит Metaratings.ru слова Калешина. — Вот этого духа не хватает. «Зенит» уже раза три, по сути, оступился, два последних матча — поражения. Тяжело сказать, чего не хватает «Краснодару». В матче с «Балтикой» выглядели здорово, с «Факелом» тоже. Возможно, ответственность, что могут стать чемпионами, каждая ошибка на вес золота. Из-за этого и получилась такая игра».

«Краснодар» после ничьей в Самаре догнал «Зенит» по очкам — 50, но уступает питерцам по личным встречам.