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Сегодня, 15:28

Габулов считает, что вполне логично пригласить Игнашевича возглавить ЦСКА

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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное назначение Сергея Игнашевича главным тренером армейского клуба.

«Такое решение вполне логично, потому что ЦСКА в этом году по результатам провалился. Рассматривать на пост главного тренера армейцев Сергея Игнашевича вполне логично. Его кандидатура может планироваться на длинную перспективу с целью формирования боеспособного коллектива, который будет бороться за самые высокие места. Знания, опыт, качества, способности и амбиции специалиста позволяют выстраивать работу в таком ключе», — сказал Габулов «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что по окончании сезона-2023/24 главный тренер ЦСКА Владимир Федотов может возглавить «Рубин». Соглашение специалиста с армейцами рассчитано до лета 2025 года. Однако пока команда не показывает желаемых руководством результатов.

Софья Грецкая

Владимир Габулов
Сергей Игнашевич
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
5
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
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 - : -
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Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
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Пари НН – ЦСКА
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