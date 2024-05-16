Экс-игрок ЦСКА Галямин: «Заслужил ли Федотов отставку? По результатам — да»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин считает, что главный тренер армейцев Владимир Федотов должен быть уволен со своего поста.

«По результатам — да. А по сути дела, там были проблемы со скамейкой запасных. Это моя точка зрения. У команды просто не было скамейки запасных, чтобы бороться за высокие места. Хотя стартовый состав у ЦСКА — хороший», — цитирует Галямина «РБ Спорт».

ЦСКА после 28 туров РПЛ набрал 42 очка и занимает шестое место.