Камоцци: «Россия — футбольная страна»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци не согласен с мнением о том, что Россия — нефутбольная страна.

«России есть много талантливых игроков. Головин и Миранчук играют на высоком уровне. У российских клубов были успехи в еврокубках, как и у сборной России на Евро и чемпионате мира, поэтому Россия — футбольная страна», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.