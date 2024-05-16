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Канчельскис: «ЦСКА Федотова не выглядит плохо, но и звезд с неба не хватает»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о возможном назначении главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в «Рубин».

Ранее появилась информация, что 57-летний специалист летом возглавит казанский клуб, а его место в ЦСКА займет главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.

«Федотов в «Рубине»? Для казанцев это неплохой вариант. Тренировать Федотов умеет. Можно ли назвать его работу в ЦСКА неудовлетворительной? Сложно сказать. Все-таки при нем клуб выиграл трофей в прошлом сезоне.

ЦСКА Федотова не выглядит плохо, но и звезд с неба не хватает. В этом сезоне однозначно должны были идти выше, но подарили соперникам слишком много очков. Отсюда и все эти разговоры о смене тренера», – цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Федотов возглавляет ЦСКА с лета 2022 года. После 28 туров армейцы с 42 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
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Сочи – Краснодар
 - : -
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Спартак – Рубин
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Ахмат – Зенит
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