Канчельскис: «ЦСКА Федотова не выглядит плохо, но и звезд с неба не хватает»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о возможном назначении главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в «Рубин».

Ранее появилась информация, что 57-летний специалист летом возглавит казанский клуб, а его место в ЦСКА займет главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.

«Федотов в «Рубине»? Для казанцев это неплохой вариант. Тренировать Федотов умеет. Можно ли назвать его работу в ЦСКА неудовлетворительной? Сложно сказать. Все-таки при нем клуб выиграл трофей в прошлом сезоне.

ЦСКА Федотова не выглядит плохо, но и звезд с неба не хватает. В этом сезоне однозначно должны были идти выше, но подарили соперникам слишком много очков. Отсюда и все эти разговоры о смене тренера», – цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Федотов возглавляет ЦСКА с лета 2022 года. После 28 туров армейцы с 42 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.