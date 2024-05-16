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Сегодня, 15:43

Измайлов рассказал, что хотел пригласить Венгера на место Карреры в «Спартак»

Алина Савинова
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Арсен Венгер.
Фото Reuters

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, что во время работы в «Спартаке» рассматривал кандидатуру Арсена Венгера на должность нового тренера для красно-белых после ухода из клуба итальянца Массимо Карреры.

«Среди кандидатов был экс-тренер «Монако» Жардим, а еще Арсен Венгер», — цитирует Измайлова «Чемпионат».

Каррера покинул «Спартак» в 2018 году, а в клубе он работал с 2016 года. Под его руководством московская команда выиграла последнее чемпионство в своей истории.

Венгер был главным тренером «Арсенала» с 1996 по 2018 год. Вместе с лондонской командой он трижды выигрывал чемпионат Англии, семь раз становился обладателем Кубка Англии и столько же — обладателем Суперкубка страны.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5552920-nail-izmajlov-zayavil-chto-rassmatrival-v-trenery-spartaka-arsena-vengera.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Арсен Венгер
Наиль Измайлов
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
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Локомотив – Факел
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 - : -
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