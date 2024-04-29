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Игорь Семшов: «Не удивлюсь, если «Динамо» станет чемпионом»

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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился впечатлениями от чемпионской гонки в РПЛ.

«У трех команд равные шансы на победу в чемпионате, — приводит «РБ Спорт» слова Семшова. — Кто более стрессоустойчив, тот и займет первое место. У «Динамо» и «Краснодара» есть еще очный матч.

Также эксперт ответил на вопрос, удивится ли он, если «Динамо» станет чемпионом

«Нет, потому что бело-голубые на данный момент стабильны, но в основном все команды играют с перепадами. У некоторых клубов была беспроигрышная серия, а потом наступал период неудач. Командам нужно стабильно провести последние 4 матча», — подчеркнул Семшов.

За 4 тура до конца чемпионата «Динамо» (47 очков) отстает от «Зенита» и «Краснодара» на 3 очка.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Игорь Семшов
РПЛ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
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28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
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Динамо – Зенит
 1 : 0
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Балтика – ЦСКА
 3 : 1
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Кр. Советов – Краснодар
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Рубин – Урал
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