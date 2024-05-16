Агент Сако рассказал об адаптации защитника «Ростова» в России

Агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника «Ростова» Умара Сако, заявил, что его клиент адаптировался в России.

«Могу сказать, что Сако смог адаптироваться к чемпионату России. Умар любит страну, он смог очень быстро адаптироваться, и я должен сказать, что товарищи по команде облегчили ему эту задачу», — приводит слова Диалло «РБ Спорт».

«Ростов» в январе арендовал 28-летнего ивуарийца у болгарской «Арды». В апреле «СЭ» сообщил, что клуб выкупил Сако.

В текущем сезоне защитник провел 12 матчей за «Ростов» во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.