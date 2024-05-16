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Сегодня, 16:27

Экс-игрок «Балтики» Буйволов: «Если бы такой состав был с начала сезона, они бы не боролись за выживание»

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Экс-игрок «Тосно» и «Балтики» Андрей Буйволов оценил результаты калининградцев в текущем сезоне РПЛ.

«Я не думаю, что «Балтике» рановато было в РПЛ. Просто не хватило времени. В весенней части чемпионата команда очень неплохо смотрится. Если бы у них был такой состав с начала турнира, им бы не пришлось бороться за выживание», — приводит слова Буйволова Metaratings.

«Балтика» по итогам 28 туров занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Ранее, 14 мая, «Балтика» обыграла «Спартак» со счетом 1:0 и вышла в суперфинал FONBET Кубка России. В решающей игре команда Сергея Игнашевича встретится с «Зенитом».

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Балтика
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В ЦСКА удивлены слухами о назначении Игнашевича главным тренером вместо Федотова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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