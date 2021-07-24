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Слуцкий считает, что «Рубину» повезло в матче со «Спартаком»

22:48
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий признал, что в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0) его команде сопутствовала удача.

«В первом тайме мы сделали несколько потерь, из-за чего «Спартак» нас прижал. Мы были вынуждены обороняться. Во втором тайме мы выигрывали, соперник отыгрывался, было бы странно продолжать владеть мячом.

Согласен, что нам повезло. Но справедливость в футболе — это такая эфемерная вещь. Радуемся победе, но понимаем, что еще есть над чем работать», — сказал Слуцкий.

14 июля «Спартак» и «Рубин» встречались в рамках предсезонного турнира в Москве. Красно-белые одержали победу со счетом 4:0. «Спартак» впервые с сезона-2011/12 начал чемпионат России с поражения.

Рубин — Спартак

 

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Владислав Зимагулов все материалы автора

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