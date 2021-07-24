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Баринов — о победе «Локомотива»: «Не уверен, что команда дальше продолжит показывать такие результаты»

22:48
24 июля. Тула. «Арсенал» — «Локомотив» — 1:3. Фото ФК «Локомотив»
24 июля. Тула. «Арсенал» — «Локомотив» — 1:3. Фото ФК «Локомотив»
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Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» победу над «Арсеналом» (3:1) в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ.

«Конечно, я рад! Не знаю, сможет ли команда бороться ха чемпионство. Надо посмотреть. Пока они играют с энтузиазмом, создают много моментов. Не уверен, что команда дальше продолжит показывать такие результаты», — сказал Баринов «СЭ».

24 июля в Туле «Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» — 3:1. В составе команды Марко Николича дублем отметился Рифат Жемалетдинов, еще один гол на счету Федора Смолова. У «Арсенала» отличился Сергей Ткачев.

31 июля «Локомотив» сыграет с ЦСКА. 30 июля «Арсенал» встретится с «Рубином».

Локомотив — Арсенал Т

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