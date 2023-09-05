Семин считает, что «Факел» поспешил с отставкой Евсеева: «Руководители часто выносят неожиданные решения»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» новость об отставке Вадима Евсеева с поста главного тренера «Факела».

«Думаю, это большая спешка, потому что в прошлом сезоне Евсеев оставил «Факел» в РПЛ, а сейчас чемпионат только начинается. Команда у него в отдельных матчах играла очень хорошо. Не было удачи у него. Руководители часто выносят неожиданные решения.

Сможет ли Евсеев в этом сезоне возглавить какой-нибудь другой клуб РПЛ? А почему нет? Он молодой парень. Где бы он ни работал, везде все хорошо было. Прошло всего 7 туров. Это только начало. Я бы не стал за 7 туров оценивать тренера», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

47-летний Евсеев возглавлял «Факел» с мая 2023 года. Под его руководством воронежский клуб провел 17 матчей, одержал семь побед, потерпел девять поражений и один раз сыграл вничью.

После семи туров чемпионата России-2023/24 воронежцы занимают 15-ю строчку в турнирной таблице с четырьмя очками.