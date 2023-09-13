ЭСК РФС поддержала все решения судьи Кукуяна в матче ЦСКА — «Зенит»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала все решения главного судьи матча 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» (1:1) Павла Кукуяна.

Клуб из Санкт-Петербурга обратился в комиссию с просьбой разобрать четыре спорных эпизода. По мнению ЭСК РФС, Кукуян верно не назначил пенальти в ворота армейцев на 37-й, 75-й и 83-й минутах встречи.

Также в комиссии считают, что судья принял правильное решение, не удалив защитника красно-синих Виллиана Рошу на 90+3-й минуте — тогда Роша кратковременно ухватил за горло полузащитника «Зенита» Александра Ерохина. ЭСК РФС квалифицировал действия бразильца как неспортивное поведение, так как с его стороны не было дополнительного усилия, которое могло бы угрожать безопасности Ерохина.

Ввиду отсутствия применения чрезмерной силы и жестокости со стороны Роши, комиссия не может рассмотреть это действие как очевидное проявление агрессивного поведения, поэтому решение Кукуяна показать защитнику желтую карточку признано верным.