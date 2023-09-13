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Судейство

Сегодня, 16:54

ЭСК РФС поддержала все решения судьи Кукуяна в матче ЦСКА — «Зенит»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Футболисты ЦСКА и «Зенита» спорят с главным судьей Павлом Кукуяном.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала все решения главного судьи матча 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» (1:1) Павла Кукуяна.

Клуб из Санкт-Петербурга обратился в комиссию с просьбой разобрать четыре спорных эпизода. По мнению ЭСК РФС, Кукуян верно не назначил пенальти в ворота армейцев на 37-й, 75-й и 83-й минутах встречи.

Также в комиссии считают, что судья принял правильное решение, не удалив защитника красно-синих Виллиана Рошу на 90+3-й минуте — тогда Роша кратковременно ухватил за горло полузащитника «Зенита» Александра Ерохина. ЭСК РФС квалифицировал действия бразильца как неспортивное поведение, так как с его стороны не было дополнительного усилия, которое могло бы угрожать безопасности Ерохина.

Ввиду отсутствия применения чрезмерной силы и жестокости со стороны Роши, комиссия не может рассмотреть это действие как очевидное проявление агрессивного поведения, поэтому решение Кукуяна показать защитнику желтую карточку признано верным.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Кукуян
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Краснодар
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 - : -
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П
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Крылья Советов

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Динамо

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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