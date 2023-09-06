Соболев признан лучшим игроком «Спартака» в августе

Болельщики «Спартака» признали форварда Александра Соболева лучшим игроком команды в августе, сообщается на официальном сайте красно-белых.

26-летний форвард набрал 42 процента голосов, опередив Тео Бонгонду (33 процента) и Квинси Промеса (18), занявших второе и третье места соответственно.

В августе в активе Соболева 4 гола и 2 результативные передачи в 5 матчах за «Спартак». Кроме того, он преодолел отметку в 50 голов за команду.

После 7 туров команда Гильермо Абаскаля с 10 очками занимает 9-е место в РПЛ.