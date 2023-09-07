Полузащитник «Краснодара» Кривцов назвал любимого рэп-исполнителя

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в разговоре с «СЭ» после победы над «Спартаком» (2:0) в 7-м туре чемпионата России назвал своих любимых музыкальных исполнителей.

— Твой любимый музыкальный исполнитель?

— Kizaru.

— Можешь составить топ-3 твоих любимых рэперов?

— Думаю, что Kizaru, T-Fest и Pharaoh.

В текущем сезоне Кривцов провел 10 матчей за «Краснодар» во всех турнирах и забил гол.