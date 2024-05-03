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Баженов подтвердил расширение своих полномочий в «Спартаке»

Алина Савинова
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Менеджер по арендованным игрокам «Спартака» Никита Баженов заявил, что его функционал в московском клубе расширился.

В октябре 2022 года экс-футболиста назначили менеджером красно-белых по игрокам в аренде.

«Мой функционал в клубе расширился — это правда. И «двойка», и арендованные игроки — смежные темы, иногда они будут пересекаться. Главная задача состоит в том, чтобы игроки прогрессировали и основная команда пополнялась молодыми талантами», — цитирует Баженова Metaratings.ru.

Также специалист рассказал о перспективах игроков второй и молодежной команд.

«Большая часть игроков из «двойки» и молодежной команды привлекается к тренировкам с основой. Поэтому тренерский штаб в курсе, что с молодежью происходит, на что ребята способны. И дают шанс тем, кто заслужил его своей работой», — добавил он.

По словам Баженова, среди молодых футболистов есть те, кто показывает очень хороший прогресс и потенциально готов навязать конкуренцию игрокам основного состава.

На данный момент «Спартак» с 42 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. После увольнения Гильермо Абаскаля в апреле исполняющим обязанности главного тренера красно-белых стал Владимир Слишкович.

Источник: Metaratings.ru.
Никита Баженов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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Оренбург – Кр. Советов
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Краснодар – Ахмат
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Динамо – Сочи
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Пари НН – Спартак
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Урал – Балтика
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ЦСКА – Рубин
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