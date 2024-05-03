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Сегодня, 16:16

Колосков считает, что Тюкавин стал основным нападающим «Динамо» вместо Смолова

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. 21-летний форвард бело-голубых отличился в пяти из шести последних матчей.

«Сейчас Тюкавин железно основной нападающий «Динамо». Иногда Смолов здорово его подменяет, но Константин уже превосходит Федора в классе. Он быстрее, лучше чувствует голевые моменты и навязывает борьбу защитникам. Неплохие результаты «Динамо» в этом сезоне напрямую связаны с хорошей игрой Тюкавина. Он лидер команды», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше чемпионата России Тюкавин провел за «Динамо» 26 матчей, забил 13 мячей и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов долларов.

Источник: РБ Спорт
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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