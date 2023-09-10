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Сегодня, 12:35

Тимощук: «Понимаю ли я, почему болельщиков бесит Марио? Наверное»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Марио Фернандес в матче против ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о поведении защитника Марио Фернандеса после гола Дугласа Сантоса в ворота ЦСКА (1:1) в матче 7-го тура РПЛ.

— Наверное, самый запоминающийся момент матча ЦСКА — «Зенит» — забег Марио.

— Это для вас он самый запоминающийся. Для меня и Марио самым запоминающимся был гол, поэтому он праздновал его с командой. Я не вижу ничего плохого. Почему-то когда мы играли дома с «Динамо», выбежали двадцать человек. Вы об этом не говорите?

— Вы понимаете, почему многих болельщиков сейчас так бесит Марио?

— Наверное, понимаю. Про Марио могу только сказать, что это профессионал, который раньше всех приходит и позже всех уходит. Тренируется, старается, готовит себя в тренажерном зале. Если вы приедете на базу, увидите, что он там один из первых. Он профессионал и человек, который помогает команде. Никаких претензий к нему нет.

— Вы сказали, что, наверное, понимаете, почему поведение Фернандеса многих раздражает.

— Наверное, потому что он был в ЦСКА и оказался в «Зените. Такие переходы всегда будут носить какой-то неоднозначный характер. Лучше спросить самого Марио, как он принимал решение и что об этом думал. Думаю, все ответы мы получим, и это не будет так остро обсуждаться.

Марио Фернандес (&laquo;Зенит&raquo;) в&nbsp;матче против ЦСКА. ЦСКА и «Зенит» устроили бойню: свист в адрес Марио, две потасовки, разбитые головы и спасительный гол Дугласа

— Если бы такая ситуация произошла в обратную сторону? Легенда «Зенита» перешла в ЦСКА, например. У вас бы это вызывало раздражение?

— Мы с нашими игроками в диалоге. Любые переходы, я думаю, возможны. Лишь бы ситуация устроила клуб. Мы всегда идем футболистам на встречу. Я бы расстроился, но если это решение игрока, и его семьи, то его нужно принять. Это его жизнь. Жизнь футболиста не такая длинная. Поэтому они в праве принимать решение, которое считают нужным.

Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год. С 2012 по 2022 год защитник выступал за ЦСКА.

В текущем сезоне Фернандес провел 9 матчей во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Анатолий Тимощук
Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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24
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
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Локомотив – Оренбург
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Антон Заболотный

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 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Максим Кузьмин

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Динамо

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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