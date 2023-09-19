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Сегодня, 12:08

Божович — о защитнике «Спартака» Бабиче: «Срджан — хороший, а будет играть еще лучше!»

Божович высоко оценил сербского защитника «Спартака» Бабича
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Тренер Миодраг Божович, установивший два рекорда среди тренеров-легионеров в РПЛ (11 сезонов, 7 клубов), выигрывавший чемпионат Сербии во главе «Црвены звезды», в разговоре с «СЭ» высоко оценил новичка «Спартака» Срджана Бабича, ранее выступившего за белградский клуб.

«Бабич — хороший, а будет играть еще лучше!» — сказал «СЭ» Божович.

В матче 8-го тура РПЛ Бабич забил победный гол в ворота «Сочи» (1:0) на 90+1-й минуте.

27-летний серб подписал контракт со «Спартаком» в августе этого года. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

ФК Спартак (Москва)
Миодраг Божович
Срджан Бабич
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
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Пари НН – Оренбург
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