Тренер Миодраг Божович, установивший два рекорда среди тренеров-легионеров в РПЛ (11 сезонов, 7 клубов), выигрывавший чемпионат Сербии во главе «Црвены звезды», в разговоре с «СЭ» высоко оценил новичка «Спартака» Срджана Бабича, ранее выступившего за белградский клуб.

«Бабич — хороший, а будет играть еще лучше!» — сказал «СЭ» Божович.

В матче 8-го тура РПЛ Бабич забил победный гол в ворота «Сочи» (1:0) на 90+1-й минуте.

27-летний серб подписал контракт со «Спартаком» в августе этого года. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.