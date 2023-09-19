Божович — о защитнике «Спартака» Бабиче: «Срджан — хороший, а будет играть еще лучше!»
Божович высоко оценил сербского защитника «Спартака» Бабича
Тренер Миодраг Божович, установивший два рекорда среди тренеров-легионеров в РПЛ (11 сезонов, 7 клубов), выигрывавший чемпионат Сербии во главе «Црвены звезды», в разговоре с «СЭ» высоко оценил новичка «Спартака» Срджана Бабича, ранее выступившего за белградский клуб.
«Бабич — хороший, а будет играть еще лучше!» — сказал «СЭ» Божович.
В матче 8-го тура РПЛ Бабич забил победный гол в ворота «Сочи» (1:0) на 90+1-й минуте.
27-летний серб подписал контракт со «Спартаком» в августе этого года. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.
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|
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|
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|
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|2
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|14
|
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|
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|3
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|2
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|
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|2
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|
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|2
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|
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|8
|2
|2
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|
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|8
|2
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|6
|
14
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|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
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|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1
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