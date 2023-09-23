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Судейство

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ЭСК поддержала все решения Евгения Турбина в матче «Балтика» — «Ростов»

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Во вторник, 19 сентября, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, информирует официальный сайт союза. ЭСК поддержала все решения арбитра Евгения Турбина в матче 8-го тура РПЛ «Балтика» — «Ростов» (2:2).

Калининградцы обратились в комиссию с просьбой оценить работу Турбина в эпизодах с неназначениями 11-метровых штрафных ударов в ворота «Ростова» на 7-й и 32-й минутах матча и взятием ворот «Балтики» на 16-й минуте матча.

По мнению членов ЭСК, судья правильно не назначил пенальти в ворота «Ростова» на 7-й минуте; правильно засчитал взятие ворот «Балтики» на 16-й минуте и правильно не назначил пенальти в ворота «Ростова» на 32-й минуте.

ФК Балтика
ФК Ростов
Евгений Турбин
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 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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