«Балтика» обратилась в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом»

Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, «Балтика» обратилась в ЭСК РФС по трем эпизодам матча 8-го тура с «Ростовом» (2:2).

Калининградцы попросили рассмотреть неназначенные пенальти в ворота ростовчан на 7-й и 32-й минуте встречи, а также возможное нарушение правил перед голом «Ростова» на 16-й минуте игры.

«Балтика» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 4 очками в 8 матчах. В следующем туре команда примет на своем поле «Ахмат» 23 сентября.