Бывший защитник «Урала» Владимир Рыков рассказал в интервью «СЭ» о причинах своего ухода из екатеринбургского клуба.

— Вы покинули «Урал» из-за Шалимова?

— Все в совокупности. В первую очередь, меня не устраивало, что я получал мало игрового времени. Во-вторых, я видел, что главному тренеру было неприятно иметь в команде человека, который прямо высказывал свое мнение.

— А конкретнее?

— Летом я заболел и потерял место в составе. После выздоровления Шалимов, ничего не сказав, просто стал убирать меня дальше от состава.

— Как Шалимов объяснял отсутствие у вас игровой практики?

— В стиле: ты заболел, сейчас играют другие ребята... Ладно бы «Урал» выигрывал — у меня не было бы вопросов. Но все было наоборот: команда шла без побед шесть или семь матчей. Да и как мы играли? Десять человек стоят сзади, не атакуем, никакой мысли в игре.

— Можно сделать вывод, что у Игоря Михайловича нет авторитета среди игроков?

— Могу сказать так: контакта нет точно. Может, у Шалимова такая манера — не общаться с игроками. Я спрашивал у ребят, которые работали с Игорем Михайловичем, что же это за тренер такой? И в процентном соотношении 70 на 30 мне отвечали, что это странный человек, который сам себе на уме. Приехал без своего штаба еще. Сейчас, может, сработался с другими специалистами. Меня уже нет в команде.