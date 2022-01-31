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Сегодня, 10:30

Рыков: «У Шалимова манера — не общаться с игроками. Ребята в соотношении 70 на 30 отвечали, что это странный человек»

Рыков рассказал, почему ушел из «Урала»
Владислав Флегонтов
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Данил Алешин
Игорь Шалимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший защитник «Урала» Владимир Рыков рассказал в интервью «СЭ» о причинах своего ухода из екатеринбургского клуба.

— Вы покинули «Урал» из-за Шалимова?

— Все в совокупности. В первую очередь, меня не устраивало, что я получал мало игрового времени. Во-вторых, я видел, что главному тренеру было неприятно иметь в команде человека, который прямо высказывал свое мнение.

— А конкретнее?

— Летом я заболел и потерял место в составе. После выздоровления Шалимов, ничего не сказав, просто стал убирать меня дальше от состава.

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— Как Шалимов объяснял отсутствие у вас игровой практики?

— В стиле: ты заболел, сейчас играют другие ребята... Ладно бы «Урал» выигрывал — у меня не было бы вопросов. Но все было наоборот: команда шла без побед шесть или семь матчей. Да и как мы играли? Десять человек стоят сзади, не атакуем, никакой мысли в игре.

— Можно сделать вывод, что у Игоря Михайловича нет авторитета среди игроков?

— Могу сказать так: контакта нет точно. Может, у Шалимова такая манера — не общаться с игроками. Я спрашивал у ребят, которые работали с Игорем Михайловичем, что же это за тренер такой? И в процентном соотношении 70 на 30 мне отвечали, что это странный человек, который сам себе на уме. Приехал без своего штаба еще. Сейчас, может, сработался с другими специалистами. Меня уже нет в команде.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал 3
Экваториальная Гвинея 1
Матч завершен

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
Владимир Рыков
Игорь Шалимов
ФК Урал
1
0
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
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 10 1 2
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 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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