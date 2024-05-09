Голенков – об ошибках при выходе из обороны: «Если бы не разыгрывали, не были бы тем «Ростовом», который любят»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал пропущенные голы команды из-за ошибок при выходе из обороны.

«Это наша стилистика, поэтому неудивительно, что есть такие ошибки. Они будут. Если бы мы не разыгрывали, а выбивали, мы бы не были тем «Ростовом», который любят. Риск оправдан? Да, у нас философия игры такая.

Валерий Георгиевич не акцентирует внимание на техническом браке. Говорит: «Ошиблись, ничего страшного, в следующий раз не ошибемся». Философия игры предусматривает розыгрыш мяча от ворот», – сказал Голенков в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24»

«Ростов» (40 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров. В оставшихся матчах сезона команда Валерия Карпина сыграет с «Рубином» (11 мая), «Балтикой» (19 мая) и «Зенитом» (25 мая).