Голенков — об уходе Песьякова из «Ростова»: «В любом случае желаем Сергею удачи»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков отреагировал на информацию о предстоящем уходе голкипера команды Сергея Песьякова.

«Связан ли возможный уход Песьякова с последними ошибками? Честно, я не знаю даже. В любом случае желаем Сергею удачи. Будем следить. Это обычные ошибки. Сергей — достаточно опытный, чтобы загоняться после таких ошибок», — сказал Голенков в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24»

7 мая спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что клуб не будет предлагать новый контракт 35-летнему голкиперу. Действующий контракт Песьякова истекает в конце сезона.