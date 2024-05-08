Иван Таранов: «К Федотову очень большое доверие со стороны руководства и игроков ЦСКА»

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов ответил на вопрос, заслужил ли главный тренер армейцев Владимир Федотов остаться в клубе, несмотря на неудачное выступление в РПЛ.

«Как я понимаю, к Владимиру Федотову очень большое доверие со стороны руководства и футболистов. Очень многое зависело от трансферной политики. Мы видели, что ЦСКА не воспользовался большими приобретениями. Наверное, не было такой возможности. А может быть, посчитали, что нет необходимости. На мой взгляд, Федотов — очень грамотный специалист, который имеет за собой большой опыт работы с такими командами, как «Оренбург», «Сочи», где был результат. И в прошлом году был результат с ЦСКА. Но в этом году, к сожалению, так сложилось. Если ЦСКА приобретет несколько хороших вариантов на трансферном рынке, думаю, что Федотов очень хорошо с ними справится», — приводит слова Таранова «РБ Спорт».

После 27 туров ЦСКА (39 очков) занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.