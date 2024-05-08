Сергей Иванов назначен главным арбитром на матч «Зенит» — ЦСКА в 28-м туре РПЛ
РФС назвал арбитров, которые будут работать на матчах 28-го тура РПЛ.
Матчи 28-го тура пройдут с 10 по 12 мая. Главным арбитром встречи «Зенит» — ЦСКА назначен Сергей Иванов. Матч пройдет в субботу, 11 мая. Начало — в 19.00 по московскому времени.
10 мая (пятница):
«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Зуев.
11 мая (суббота):
«Рубин» — «Ростов»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Александр Богданов, Хамид Талаев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Сергей Хральцов.
«Спартак» — «Краснодар»: судья — Артём Чистяков ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Образко; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Алексей Резников.
«Зенит» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Мартынов.
«Балтика» — «Динамо»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Роман Галимов; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Эдуард Малый.
12 мая (воскресенье):
«Оренбург» — «Локомотив»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Анатолий Цветнов.
«Факел» — «Урал»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Алексей Тюмин.
«Сочи» — «Пари НН»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Максим Ковалев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Александр Колобаев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3