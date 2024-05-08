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Сегодня, 21:40

Сергей Иванов назначен главным арбитром на матч «Зенит» — ЦСКА в 28-м туре РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сергей Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РФС назвал арбитров, которые будут работать на матчах 28-го тура РПЛ.

Матчи 28-го тура пройдут с 10 по 12 мая. Главным арбитром встречи «Зенит» — ЦСКА назначен Сергей Иванов. Матч пройдет в субботу, 11 мая. Начало — в 19.00 по московскому времени.

10 мая (пятница):

«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Зуев.

11 мая (суббота):

«Рубин» — «Ростов»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Александр Богданов, Хамид Талаев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Сергей Хральцов.

«Спартак» — «Краснодар»: судья — Артём Чистяков ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Образко; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Алексей Резников.

«Зенит» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Мартынов.

«Балтика» — «Динамо»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Роман Галимов; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Эдуард Малый.

12 мая (воскресенье):

«Оренбург» — «Локомотив»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Анатолий Цветнов.

«Факел» — «Урал»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Алексей Тюмин.

«Сочи» — «Пари НН»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Максим Ковалев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Александр Колобаев.

Источник: РФС
Футбол
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
4
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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