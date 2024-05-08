Терехов: «Личка может привести «Динамо» к чемпионству»

Бывший защитник «Оренбурга» Сергей Терехов поделился мнением о работе тренера Марцела Лички в «Динамо».

«Говоря о Гаранине, мы отмечали, что для человека важнее добиваться результат через качество игры. Для Марцела это тоже в приоритете. Они схожи с Карпиным насчет того, что это просто игра, и нужно получать удовольствие на футбольном поле. Подобная философия позволяет почувствовать уверенность футболистам. Она им передается от тренера. Личка может привести «Динамо» к чемпионству. Это очень качественный тренер», — приводит слова Терехова Metaratings.ru.

По итогам 27-ми туров бело-голубые занимают третье месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание подопечных Лички от лидирующего «Зенита» составляет одно очко.