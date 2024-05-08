Оливейра: «Надеюсь, Педро станет лучшим дриблером РПЛ. Видно, что у него есть качества»
Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о перспективах бразильского вингера команды Педро.
«Надеюсь, что Педро станет лучшим дриблером РПЛ. Видно, что у мальчика есть качества. Педро — простой, работяга. Будем надеяться, что он будет помогать «Зениту», — приводит слова Оливейры Sport24.
18-летний футболист перешел в «Зенит» минувшей зимой из «Коринтианса». Он провел в России 11 матчей и забил 3 гола.
Источник: Sport24
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|
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|5
|46-35
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|
4
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|44
|
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|
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|8
|5
|14
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|
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|8
|12
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|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
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|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3
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