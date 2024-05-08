Оливейра: «Надеюсь, Педро станет лучшим дриблером РПЛ. Видно, что у него есть качества»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о перспективах бразильского вингера команды Педро.

«Надеюсь, что Педро станет лучшим дриблером РПЛ. Видно, что у мальчика есть качества. Педро — простой, работяга. Будем надеяться, что он будет помогать «Зениту», — приводит слова Оливейры Sport24.

18-летний футболист перешел в «Зенит» минувшей зимой из «Коринтианса». Он провел в России 11 матчей и забил 3 гола.