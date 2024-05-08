Булатов: «Не стал бы ставить крест на Угальде, нужно дать ему время»

Бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов высказался об игре нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«Провальный ли трансфер Угальде? Думаю, надо подождать нового тренера. Физические качества, объём, скорость, агрессия и желание у него есть. Не хватает класса, в каких-то ситуациях можно отдать на партнера, а он всегда старается бить. И исполнительское мастерство пока вызывает вопросы, но можно ещё дать время — все-таки другая страна, всем нужно разное время на адаптацию. Совсем ставить на Угальде крест я бы пока не стал, надо еще время дать. Качества у него есть, и на них надо сыграть», — приводит слова Булатова Metaratings.ru.

21-летний Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года из «Твенте» за 13 миллионов евро. Футболист провел за клуб 12 матчей во всех турнирах и отметился одним голом.