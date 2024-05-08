Ольга Смородская: «Дзюба стал якорем для «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о нападающем железнодорожников Артеме Дзюбе.

«На контрасте с прошлым сезоне Дзюба выступает слабо. Сейчас уже понятно, что с ним не продлят контракт. Дзюба стал якорем для «Локомотива», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В текущем сезоне 35-летний форвард принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.