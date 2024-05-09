Голенков оценил свою игру за «Ростов» в текущем сезоне

Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал свою результативность в текущем сезоне.

«Довольно неплохой, наверное, сезон для меня. Но я максималист, поэтому хотелось бы большего. Я думаю, что у многих нападающих большую роль играет удача. Иногда бывает, что забиваешь в каждом матче, а иногда просто мяч не идет в ворота», — сказал Голенков в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В текущем сезоне 24-летний нападающий провел за ростовчан 36 матчей, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года.