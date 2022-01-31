Тикнизян: «Гончаренко взял меня на сборы, когда в ЦСКА были братья Березуцкие, Игнашевич, Вернблум, Тошич. Это была команда чемпионов»

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как проходило его становление в профессиональном футболе.

«Я попал в первую команду ЦСКА благодаря Виктору Гончаренко, — приводит слова Тикнизяна официальный сайт московского клуба. — Гончаренко взял меня на сборы, когда в ЦСКА были братья Березуцкие, Игнашевич, Вернблум, Тошич. Это была команда чемпионов, которая выиграла огромное количество трофеев. И когда приходит какой-то парень семнадцати лет, то для них это очередной молодой, который пытается. Сборы проходили не без «пихача», но это нормально. У игроков были высокие амбиции, и если у них под ногами вертелся какой-то Наир Тикнизян, а еще и ошибался, то понятное дело, что они психовали».

По словам полузащитника, в ЦСКА было пару эпизодов, которые отразились на его психологии.

«Я не жалуюсь. Это только придает сил и закаляет тебя. Ты двигаешься дальше и просто обрастаешь толстым слоем кожи. Благодаря этому потом уже не обращаешь внимания на какие-то мелочи, какую-то неконструктивную критику и так далее», — сказал он.

В нынешнем сезоне 22-летний россиянин провел 15 матчей за «Локомотив» и не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.