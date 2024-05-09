Голенков — о выступлении «Ростова» в РПЛ: «Из-за смазанного начала сезона не можем забраться повыше»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал игру команды в текущем сезоне.

«У нас разные две части сезона получились. Начало мы смазали, а сейчас вроде бы набрали ход, набрали форму. Но из-за смазанного начала не можем забраться повыше. Первоочередной задачей было выбраться из зоны стыков? Конечно. Мы в какой-то момент на 14-м месте находились. Все думали, как обезопасить себя от стыков», — сказал Голенков в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Ростов» (40 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров. В оставшихся матчах сезона команда Валерия Карпина сыграет с «Рубином» (11 мая), «Балтикой» (19 мая) и «Зенитом» (25 мая).