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Рианчо: «Спартаку» пора стать чемпионом. Надеюсь, трансферы помогут им обойти «Зенит»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о трансферах красно-белых перед новым сезоном чемпионата России.

«Хорошо, что «Спартак» может укреплять состав серьезными приобретениями. Надеюсь, эти трансферы помогут им обойти «Зенит». Уверен, Абаскаль сделает все возможное, чтобы подарить болельщикам счастье от побед, как это делал Каррера. «Спартаку» пора стать чемпионом России, в прошлом сезоне они были к этому близки. Если состав позволит им бороться с «Зенитом» наравне, то у Абаскаля хватит знаний, чтобы привести «Спартак» к чемпионству», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Ранее «Спартак» подписал полузащитника ЦСКА Хесуса Медину и форварда «Кадиса» Тео Бонгонда. Также сообщалось об интересе московского клуба к футболисту «Тоттенхэма» Давинсону Санчесу, защитнику «Сассуоло» Рожерио и игроку «Црвены Звезды» Страхинье Эраковичу.

В первом туре нового сезона РПЛ «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Матч пройдет 23 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-spartaku-pora-stat-chempionom-nadeyus-transfery-pomogut-im-obojti-zenit/
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ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
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2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
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14
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 - : -
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
 - : -
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