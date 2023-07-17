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Сегодня, 11:45

Отец Захаряна назвал враньем информацию о срыве перехода Арсена в «Галатасарай»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна Норайр Закарян в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о срыве перехода футболиста в «Галатасарай».

«Это все вранье», — сказал Захарян «СЭ».

Ранее турецкий журналист Озгюр Санкар сообщил, что Захарян не перешел в «Галатасарай» за 15,5 млн евро из-за своего отца: клубы полностью согласовали трансфер, а стамбульцы даже подготовили частный самолет для Арсена, но его отец сорвал переход из-за политических противоречий между Турцией и Арменией.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
4
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