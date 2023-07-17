Отец Захаряна назвал враньем информацию о срыве перехода Арсена в «Галатасарай»
Отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна Норайр Закарян в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о срыве перехода футболиста в «Галатасарай».
«Это все вранье», — сказал Захарян «СЭ».
Ранее турецкий журналист Озгюр Санкар сообщил, что Захарян не перешел в «Галатасарай» за 15,5 млн евро из-за своего отца: клубы полностью согласовали трансфер, а стамбульцы даже подготовили частный самолет для Арсена, но его отец сорвал переход из-за политических противоречий между Турцией и Арменией.
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14
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|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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