Сперцян не покинет «Краснодар» в летнее трансферное окно

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не покинет команду в летнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, с большей долей вероятности футболист начнет новый сезон в «Краснодаре». Однако между руководством краснодарского клуба и Сперцяном есть договоренность о том, что игрок может покинуть клуб летом при наличии «достойного» предложения.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Интера», «Сассуоло», «Фиорентины», «Аякса», «Фрайбурга», «Боруссии» Менхенгладбах и «Милана». Также в СМИ появилась информация о том, что скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» наблюдали за армянским полузащитником во время матча между сборными Уэльса и Армении в рамках квалификации к Евро-2024 (2:4).

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В прошедшем сезоне 23-летний футболист провел 41 матч за «быков», забил 14 голов и отметился 14 результативными передачами.

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