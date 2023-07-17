Сперцян не покинет «Краснодар» в летнее трансферное окно
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не покинет команду в летнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, с большей долей вероятности футболист начнет новый сезон в «Краснодаре». Однако между руководством краснодарского клуба и Сперцяном есть договоренность о том, что игрок может покинуть клуб летом при наличии «достойного» предложения.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Интера», «Сассуоло», «Фиорентины», «Аякса», «Фрайбурга», «Боруссии» Менхенгладбах и «Милана». Также в СМИ появилась информация о том, что скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» наблюдали за армянским полузащитником во время матча между сборными Уэльса и Армении в рамках квалификации к Евро-2024 (2:4).
Сперцян является воспитанником «Краснодара». В прошедшем сезоне 23-летний футболист провел 41 матч за «быков», забил 14 голов и отметился 14 результативными передачами.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -