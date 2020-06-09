РФС обсудит вопрос ношения масок на стадионе с министром спорта и Роспотребнадзором
15:41
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков отметил, что в среду состоится совещание на тему масок для болельщиков для посещения игр чемпионата России.
— Согласно медицинскому регламенту, болельщикам надо носить маски на стадионе. Но действующий регламент премьер-лиги не позволяет людям ходить в масках, потому что их тогда сложнее идентифицировать. Как решить проблему?
— Ситуация необычная, экстраординарная. Завтра пройдет совещание с участием министра спорта Олега Матыцина, представителей Роспотребнадзора и МВД. Это совещание будет приурочено к возобновлению чемпионата, такие вопросы будут обсуждены. Решения будут найдены. (Гоша Чернов)
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