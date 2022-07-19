Президент «Урала» ответил на вопрос о ходе переговоров с Оздоевым

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал об интересе к полузащитнику Магомеду Оздоеву.

«Переговоры с Оздоевым? Пока еще нет никаких подвижек в переговорах с Оздоевым», — сказал Иванов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее «СЭ» сообщил, что екатеринбургский клуб проявляет интерес к 29-летнему россиянину, который является свободным агентом.

Оздоев смотрел матч 1-го тура РПЛ ЦСКА — «Урал» (2:0) в ложе гостей.