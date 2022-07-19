Новичок «Зенита» Иван рассказал о происхождении своего имени

Бразильский вратарь «Зенита» Иван Куарежма рассказал о происхождении своего имени.

— Кажется, имя Иван гораздо популярнее в России, чем в Бразилии. Почему вас назвали именно так?

— Это имя выбрал для меня мой дедушка — он хотел, чтобы я стал врачом, — цитирует вратаря пресс-служба «Зенита». — Когда я подрос, то узнал, что у этого имени русское происхождение. Теперь я в «Зените», и здесь целых три Ивана, все мы тезки — это так классно! Крутые ощущения — новый клуб, теплый прием, так еще и имя, традиционное для вашей страны. Куда же еще мне было ехать как не в Россию! Кайф.

— Напоследок, несколько слов для зенитовских болельщиков.

— Давай-давай, «Зенит»!

Сегодня, 19 июля, Иван перешел в «Зенит» из «Коринтианса» на правах аренды, клуб из Санкт-Петербурга имеет право выкупа футболиста.

Вратарь выступал за «Коринтианс» с января 2022 года. В 3 матчах за команду он пропустил 2 гола, отыграв 1 встречу на ноль.