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Сегодня, 18:09

Новичок «Зенита» Иван рассказал о происхождении своего имени

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Иван Куарежма.
Фото ФК Зенит

Бразильский вратарь «Зенита» Иван Куарежма рассказал о происхождении своего имени.

— Кажется, имя Иван гораздо популярнее в России, чем в Бразилии. Почему вас назвали именно так?

— Это имя выбрал для меня мой дедушка — он хотел, чтобы я стал врачом, — цитирует вратаря пресс-служба «Зенита». — Когда я подрос, то узнал, что у этого имени русское происхождение. Теперь я в «Зените», и здесь целых три Ивана, все мы тезки — это так классно! Крутые ощущения — новый клуб, теплый прием, так еще и имя, традиционное для вашей страны. Куда же еще мне было ехать как не в Россию! Кайф.

— Напоследок, несколько слов для зенитовских болельщиков.

— Давай-давай, «Зенит»!

Сегодня, 19 июля, Иван перешел в «Зенит» из «Коринтианса» на правах аренды, клуб из Санкт-Петербурга имеет право выкупа футболиста.

Вратарь выступал за «Коринтианс» с января 2022 года. В 3 матчах за команду он пропустил 2 гола, отыграв 1 встречу на ноль.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-07-19-ivan-kuarezma-menya-ochen-teplo-prinyali-v-zenite-.htm
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Иван Куарежма
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