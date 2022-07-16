«Урал» интересуется Оздоевым

По информации «СЭ», «Урал» проявляет интерес к Магомеду Оздоеву.

29-летний россиянин находится в статусе свободного агента.

Сегодня, 16 июля он приехал на матч 1-го тура ЦСКА — «Урал».

Оздоев стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением контракта с «Зенитом». В прошлом сезоне футболист забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за команду из Санкт-Петербурга.