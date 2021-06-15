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Президент Федерации футбола Хорватии Шукер шокирован уходом Олича из ЦСКА

22:43
Алан Дзагоев и Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алан Дзагоев и Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Федерации футбола Хорватии Давор Шукер в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.

«Если честно, я не знал об этом. Шокирован ли я? Да!», — сказал Шукер «СЭ».

15 июня ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности назначен Алексей Березуцкий.

41-летний Олич стал главным тренером команды в марте, сменив на этом посту Виктора Гончаренко. Под его руководством красно-синие финишировали на шестом месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и впервые за 20 лет не смогли пробиться в еврокубки.

Олич выступал за ЦСКА с 2003-го по 2006 год. Провел за клуб больше 70 матчей. Вместе с красно-синими становился три раза чемпионом России (2003, 2005, 2006), дважды — обладателем Кубка страны (2004/2005, 2005/2006). Два раза выигрывал Суперкубок России (2004, 2006). В сезоне-2004/2005 завоевал с ЦСКА Кубок УЕФА.

В октябре 2017 года Олич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии.

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