Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал «СЭ» решение руководства клуба продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком до 2030 года.

— Семака продлят до 2030 года, до скольки лет готовы вы работать в «Зените»?

— Насколько я понимаю, он еще ничего не продлил. Но если я нужен команде, нужен Сергею Богдановичу, готов остаться до конца.

— До какого года: 2030-го? 2040-го?

— Не знаю, я с Богдановичем до конца! Когда мне скажут, что я не нужен, тогда уже буду думать. Пока мне это не говорили.

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился о продлении соглашения с 48-летним специалистом до 2030 года.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством сине-бело-голубые стали пятикратными чемпионами России, один раз выиграли Кубок России и четыре раза — Суперкубок страны.